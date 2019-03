Kylie Jenner : A 21 ans, elle devient la plus jeune milliardaire !

Le mythique classement annuel "Forbes" des personnes plus riches du monde vient de tomber ce mardi 5 janvier 2019. Outre les noms habituels, on retrouve... Kylie Jenner ! La jeune star de télé-réalité et femme d'affaires bat ainsi le record détenu par Mark Zuckerberg.

