Kylie Jenner "surprise" par son corps post-grossesse : "Je mange ce que je veux"

Contrairement à ses grandes soeurs Kourtney, Kim et Khloé qui se rendent chaque jour à la salle de gym pour entretenir leur plastique, Kylie Jenner est loin d'être fan de sport. Aussi, lorsque les observateurs l'ont rapidement vue retrouver la ligne après son accouchement (sa fille Stormi est née le 1er février 2018), certains pensaient que la jeune maman s'était peut-être mise aux entraînements. À tort.

Dans un entretien accordé le 10 mai au magazine Harper's Bazaar, la fondatrice de Kylie Cosmetics a révélé qu'elle ne suivait aucun "régime" et qu'elle n'avait pas de "routine fitness", chanceuse qu'elle est d'avoir "les gènes des Jenner". Pour rappel, elle avait expliqué qu'elle avait pris 18 kilos au cours de sa grossesse. "J'aime mon corps, j'aime toutes les étapes qu'il a traversées. Je suis autant surprise que tout le monde. J'ai l'impression d'être encore enceinte, je mange tout ce que je veux. Je n'ai même pas le temps de faire de l'exercice, sauf si je me réveillais à 6h du matin. Je suis tellement occupée", a-t-elle confié. De quoi faire des envieuses, voire des jalouses...

Pour autant, la chérie de Travis Scott admet qu'elle songe de plus en plus à se mettre au sport. "Je dois me tonifier, le faire juste pour la santé. (...) Il faut que je m'y mette davantage parce que ma meilleure amie Jordyn me motive. Elle s'entraîne une fois par jour, parfois deux", a-t-elle ajouté.

Kylie Jenner est actuellement en train de promouvoir les produits de sa ligne de maquillage Kris x Kylie Cosmetics Collection lancée en collaboration avec sa mère Kris pour la fête des mères le 13 mai 2018. Un vrai succès commercial, la plupart des produits ayant déjà été écoulés.