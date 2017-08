Mark Zuckerberg papa pour la 2e fois : un post Facebook des plus touchants...

Aurait-il fallu lui choisir un autre prénom si elle était arrivée plus tard ? Lundi 28 août 2017, Mark Zuckerberg a annoncé – via un post Facebook évidemment – la naissance d'une petite fille baptisée August ("août"), son second enfant avec sa femme Priscilla Chan, qui avait mis au monde en décembre 2015 leur aînée, Maxima.

S'ils se sont abstenus de communiquer d'autres détails s'agissant de cette naissance, le PDG et cofondateur du réseau social et son épouse ont joint à la nouvelle une charmante photo de famille, figurant la néo-grande soeur en train de découvrir avec fascination la nouvelle venue, ainsi qu'une lettre ouverte adressée à August, comme ils l'avaient fait pour Maxima.

J'espère...

Revenant en préambule sur le contenu de cette dernière, qui déployait un flot d'optimisme pour l'avenir et le futur de la nouvelle génération, les heureux parents insistent cette fois sur le présent : "Mais plutôt que d'écrire sur le fait de grandir, nous voulons parler de l'enfance. Le monde est un endroit qui peut être trop sérieux. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de sortir pour aller jouer. Tu seras occupée quand tu seras plus grande, alors j'espère que tu prendras le temps de sentir toutes les fleurs et de mettre autant de feuilles que tu veux dans ton seau. J'espère que tu vas lire tes livres préférés de Dr. Seuss tellement de fois que tu commenceras à inventer tes propres histoires. J'espère que tu monteras sur le carrousel avec Max jusqu'à user les couleurs de chaque cheval. J'espère que tu feras autant de tours de notre salon et de notre jardin en courant que tu voudras. Et puis j'espère que tu feras des tas de siestes. J'espère que tu dormiras beaucoup. Et j'espère que même dans tes rêves, tu pourras sentir combien nous t'aimons."

Et de conclure : "L'enfance est une période magique et elle n'arrive qu'une seule fois, alors ne la gâche pas à trop t'inquiéter pour l'avenir. Laisse-nous nous occuper de cela, nous ferons tout notre possible pour nous assurer que le monde soit un endroit meilleur pour toi et tous les enfants de ta génération. August, nous t'aimons tant et nous sommes si impatients de vivre cette aventure avec toi. Nous te souhaitons une vie remplie de joie, d'amour et du même espoir que tu nous donnes."

Mark Zuckerberg et Priscilla Chan ont créé une fondation en faveur de l'enfance, la Chan Zuckerberg Initiative, à la naissance de leur première fille. Ils avaient alors promis qu'ils y verseraient au cours de leurs vies 99% de leurs actions. Cela représentait à l'époque 45 milliards de dollars.