Khloé Kardashian trompée : Jordyn Woods renoue avec Kylie Jenner !

Jordyn Woods ne s'est pas arrêtée là et a tenté un rapprochement avec Kylie Jenner qui n'est pas passé inaperçu, bien qu'il a été de très courte durée. Tandis que la jeune milliardaire de 21 ans a publié une photo d'elle en top blanc et pantalon en latex rouge sur Instagram, elle a reçu un like de Jordyn Woods, qui l'a finalement retiré.