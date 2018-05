Khloé Kardashian trompée : Elle retrouve finalement Tristan Thompson !

Après le scandale ayant révélé les infidélités de son compagnon à quelques jours de la naissance de son premier enfant, le 12 avril 2018, Khloé Kardashian pourrait bien avoir pardonné les incartades de Tristan Thompson. C'est en tout cas ce que laisse transparaître son attitude lors de leur récent dîner entre amis.

Sur une vidéo publiée par TMZ , on peut en effet apercevoir la jeune femme détendue et souriante au côté du père de sa fille, ce vendredi 4 mai 2018, dans un restaurant de Cleveland. Une image qui irait ainsi dans le sens des récentes déclarations d'un des proches de la maman de la petite True à People : "Elle aime tellement ce bébé, et ce bébé est la moitié de Tristan, et elle aime Tristan, a-t-il confié. Tout est pardonné, tout va bien. À ce moment précis en tout cas. On verra ce qui adviendra dans les prochaines semaines. Actuellement ? C'est rien d'autre que de la paix, de l'amour et de la joie."

Après avoir vu les images compromettantes du basketteur embrassant d'autres femmes pendant la grossesse de sa compagne, la famille de Khloé Kardashian pourrait avoir plus de mal à pardonner. Après le témoignage de sa soeur Kim, qui se dit choquée de l'affaire, le reste du clan serait également plus réticent à renouer avec le sportif canadien, hué jusque sur le terrain de basket. C'est en tout cas ce qu'a affirmé un autre proche à E! News : "La famille est très en colère contre Tristan et a des difficultés à accepter que Khloé essaye de le pardonner. Ils ne lui font pas confiance et pensent qu'il ne changera jamais."