Khloé Kardashian trompée et humiliée : Son ex-mari veut la reconquérir

Trompée et humiliée par Tristan Thompson, et alors qu'elle a mis au monde leur premier enfant ce 12 avril 2018, Khloé Kardashian peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de ses proches pour faire face à cette nouvelle épreuve.

En attendant d'en savoir plus sur l'évolution de la situation, l'ex-mari de Khloé Kardashian, Lamar Odom, est déjà en train de se manifester, désireux d'apporter un peu de réconfort à celle qui a partagé sa vie pendant plusieurs années. Selon les informations rapportées le 11 avril par le magazine Us Weekly, le sportif de 38 ans est "très inquiet de lire dans la presse que Tristan a trompé Khloé" et serait d'ores et déjà partant pour tenter de reconquérir son ex. "Lamar adorerait se remettre avec Khloé, il réalise à quel point il n'a pas été la meilleure personne qu'il pouvait être lorsqu'ils étaient ensemble", balance un ami de l'ex-vedette de NBA.

Même scénario, différentes personnes

En outre, Lamar Odom aimerait contacter Khloé Kardashian pour lui apporter son soutien, mais "ne veut pas non plus interférer dans sa vie" dans un moment aussi trouble. "C'est bouleversant pour lui, il veut l'appeler mais il n'a pas le numéro de Khloé. Il pourrait appeler Kris, mais il ne veut pas s'immiscer parce qu'elle est sur le point d'accoucher", a-t-on ajouté. Le premier enfant de la star américaine est né jeudi à Cleveland.

Lamar Odom aurait en tout cas bien des espoirs en s'imaginant revenir dans la vie de son ex-femme. Marié à Khloé en 2009 après un mois de relation seulement, le basketteur avait été mis à la porte de leur domicile en 2013 pour les mêmes raisons que celles qu'elle reproche aujourd'hui à Tristan Thompson. En 2013, la soeur de Kim K avait appris les nombreuses infidélités de son mari dans la presse après les témoignages de plusieurs maîtresses. Pour ne rien arranger, Lamar Odom souffrait également d'addictions. En octobre 2015, il avait frôlé la mort après une overdose et avait été hospitalisé de longues semaines. Durant cette période, Khloé avait momentanément suspendu la procédure de divorce afin de pouvoir prendre toutes les décisions médicales. Leur divorce avait finalement été prononcé l'année suivante, en décembre 2016.