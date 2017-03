Kids United : Le jeune Esteban change radicalement de tête !

Depuis un peu plus d'un an, le groupe Kids United, formé par le biais de l'UNICEF, parcourt les quatre coins du monde pour rencontrer les enfants les plus démunis, donner des concerts ou défendre leurs albums. Les jeunes chanteurs grandissent et mûrissent, prenant de plus en plus de décisions...

Cela peut paraître anodin mais, dans le show-business où tout est question d'image et d'apparence, il y a des choix qui peuvent être sujet aux critiques. Comme par exemple, le look... Le jeune Esteban, âgé de 16 ans, vient de bouleverser ses fans en dévoilant une nouvelle photo de lui sur son compte Instagram. Ce jeudi 16 mars 2017, il a publié un cliché sur lequel on découvre qu'il s'est coupé les cheveux ! Adieu longue chevelure et mèche sur le côté, bonjour coupe courte. Le jeune chanteur a carrément eu droit aux mains expertes de Fabien Provost, le fils de Franck.

A l'exception de quelques réfractaires, Esteban a reçu des commentaires positifs concernant cette nouvelle coupe. Ouf !

Les Kids United, contrairement à ce qui avait été dit, poursuivent leur chemin et leur belle aventure musicale.