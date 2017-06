Killian (Grand Diable) : Mort à 13 ans du youtubeur

"C'est très énervant. Je sais que ça va être très long, mais il va falloir tenir le coup. Si vous êtes malade, j'espère que ce que je vous dis va vous aider. Il ne faut jamais baisser les bras", avait lancé le jeune homme dans l'une de ses vidéos le 17 septembre 2016 avant d'expliquer sa lourde maladie à ses plus de 210 000 abonnés sur YouTube. "C'est un cancer rare, on n'est que 70 en France à l'avoir", précisait-il, sûr de lui, alors que sa maladie avait été diagnostiquée seulement cinq mois plus tôt.

Son ami D4lym0ti0n avait même pris l'initiative de rassembler des fonds pour le jeune malade. Pas moins de 4 500 euros ont été récoltés, afin que Kilian puisse s'acheter du matériel pour créer ses vidéos. "Killian c'est un héros, je l'ai rencontré car c'était un de mes abonnés, et j'ai appris qu'il avait cette horrible maladie. On sentait que malgré ce cancer, il souriait, et prenait beaucoup de plaisir dans ce monde du jeu vidéo et de Youtube. Je pense que tout le monde s'est autant impliqué car Killian est très fort, et sa façon de penser nous fait énormément réfléchir", avait-il dévoilé à nos confrères de France Bleu Gironde, le 20 septembre dernier.

Près d'une année et demie après la création de sa chaine sur la plateforme (25 décembre 2015), ce passionné de jeux vidéo décide de se faire appeler Grand Diable en publiant ses performances. De GTA en passant par Call Of Duty ou en faisant simplement des vlogs de ses journées à l'hôpital, le petit garçon émeut la Toile en moins de deux lorsqu'il évoque ses opérations à travers ses vidéos. "Je vais me faire opérer encore une fois. Je n'ai plus ma sonde donc je dois aller à Bordeaux et me la faire poser au ventre directement car c'est plus pratique. Sinon, je devais aller me la faire changer toutes les quatre semaines et ça me faisait mal... Je vous épargne les détails" expliquait-il dans sa vidéo nommée J'en ai marre des opérations.

Très reconnaissant par l'engouement que portaient ses abonnés à son encontre il se disait heureux de pouvoir compter sur sa communauté dans une vidéo intitulée J'explique ma maladie : "C'est grâce à YouTube que je garde le sourire. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. À chaque fois que quelqu'un s'abonne et like mes vidéos, je me sens beaucoup moins seul et je me dis qu'il n'y a pas que moi comme ça dans le monde."

Comme quoi, YouTube peut véritablement servir d'échappatoire...