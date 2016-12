Kim Cattrall : Déjà un pied dans la tombe...

Kim Cattrall a une drôle de façon de se préparer à la mort... La star de 60 ans, ex-interprète de Samantha Jones dans Sex and the City, a déjà orchestré de son vivant les détails de son passage dans l'au-delà. Au point d'agacer ses proches.

Je ne sais même pas comment la joindre

Comme le dévoile le site LiverpoolConfidential.co, Kim Cattrall a fait graver, sans prévenir son clan, son nom sur une stèle familiale (toute neuve) installée dans le cimetière accolé à l'église Wavertree près de Liverpool, en Angleterre. En outre, elle a aussi fait ajouter le nom de son père, Dennis Cattrall, mort en 2012 et pourtant incinéré, mais qui souhaitait voir ses cendres entreposées à cet endroit. Une découverte faite par Michelle Cox, cousine de l'actrice, qui venait se recueillir sur la sépulture de sa mère Edna May, enterrée sous cette pierre tombale, le jour de Noël. Un vrai choc... "J'essaye de découvrir comment cela a pu se produire et j'ai contacté l'église pour trouver des détails (...) Même si le père de Kim et ma mère étaient frère et soeur, je n'ai jamais parlé à Kim de ma vie. Je ne sais même pas comment la joindre pour qu'elle m'explique cela", a-t-elle confié au site.

La Cléopâtre de Liverpool

Michelle Cox a découvert que sur la pierre tombale, Kim Cattrall avait donc mis son nom ainsi que sa date de naissance (1956) et un espace pour sa future date de mort. La star a également fait graver une référence la concernant. "Sous le nom Kim Victoria, il y avait les mots 'La Cléopâtre de Liverpool'. J'étais choquée et je n'ai pas pu me sortir cela de l'esprit depuis ce jour", a-t-elle ajouté. Cette référence concerne une pièce de théâtre jouée par l'actrice dans sa ville natale en 2010.

Cette stèle, sous laquelle reposent aussi William David Cattrall (1899-1939) et sa femme Edith May (1900-1950), les grands-parents de Kim et Michelle, ainsi que David Wilfred, le fils d'Edna May, a ravivé de vieilles querelles de famille... En effet, frère et soeur ont connu quelques hauts et bas en raison de la colère de leur père, qui n'acceptait pas le mariage d'Edna avec le père de Michelle. Depuis, les membres de la famille s'étaient éloignés et, par dessus le marché, les parents de Kim Cattrall ont emménagé au Canada quand elle était adolescente, ce qui explique que la star ne connasse pas ses proches en Angleterre.

Michelle Cox cherche à en savoir plus sur le statut juridique de la stèle et semble n'avoir pas eu vent des intentions de Kim Cattrall puisque cette dernière avait pourtant évoqué cette fameuse stèle dans la presse. "Il y a une pierre tombale avec mon nom, ma date de naissance et puis un trou pour la date de ma mort. C'est un caveau familial et il reste de la place pour moi, alors je sais que quoi qu'il arrive je finirai à Liverpool", disait-elle au Mirror.