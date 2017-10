Kim et Kourtney Kardashian : Lookées pour la suite du shopping de Noël

Chez les Kardashian, Noël est une affaire sérieuse ! Kim, Kourtney et leur maman Kris Jenner se sont donné deux mois pour le préparer. Les trois femmes se sont attelées à la tâche mercredi, profitant d'un après-midi ensoleillé pour réaliser une nouvelle sortie shopping...

Après le sapin, place à la déco ! Ce mercredi 18 octobre, Kris Jenner et ses filles Kourtney et Kim (38 et bientôt 37 ans) se sont rendues au magasin Aldik Home, dans le quartier de Van Nuys, à Los Angeles. Les trois superstars étaient accompagnées d'une équipe de tournage, venue filmer de nouvelles séquences pour le futur épisode spécial Noël de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian. Cette sortie était également l'occasion d'improviser un défilé de looks, immortalisés par les photographes présents.

Ces photographes n'ont prêté que peu d'attention à Kris Jenner, vêtue d'une veste et d'un jogging en velours adidas et tenant un sac Gucci. Ils se sont en revanche attardés sur ses deux filles, habillées de tenues monochromes. Kourtney avait opté pour le all black, avec un top transparent, un soutien-gorge apparent, une minijupe et des bottes en cuir. Sa petite soeur aux cheveux platine s'était laissé tenter par le chocolat avec un débardeur et un legging. Sa tenue était accessoirisée de deux colliers en or YEEZY, la marque de vêtements créée par son mari Kanye West.

Mercredi soir, Kim Kardashian a justement retrouvé Kanye West pour un dîner au restaurant Delilah, à West Hollywood. Les parents de North et Saint West ont profité d'un énième rendez-vous amoureux, pendant lequel ils ont certainement discuté de l'arrivée prochaine de leur troisième enfant.