Kim Glow efface toutes ses photos hot et devient... chrétienne évangélique

Kim Glow a décidé de changer de cap.

Selon le compte Instagram bordel.tv spécialisé dans la télé-réalité, l'ex-star des Marseillais de W9 passée par Les Anges de NRJ12 est devenue "chrétienne évangélique" !

"Lors de cette évangélisation, Kim Glow a décidé de prendre des mesures choc comme retirer toutes ses photos dénudées sur Instagram, d'afficher sa religion sur les réseaux sociaux et de servir le Seigneur", peut-on lire sur le compte. Et effectivement, quand on se rend sur la page de notre chère Kim Glow, on ne peut que constater que ses photos les plus osées ont disparu – mais pas ses placements de produits, il ne faut pas pousser ! – et que la mention "chrétienne évangélique" figure au sommet de sa bio. Un changement de cap radical !

De nombreux internautes ont réagi à cette nouvelle. "Elle est vraiment ridicule", "Ça c'est la meilleure", "C'est la meuf qui a fait le plus de péchés dans une vie entière et là elle me sort la bible à chaque snap, trop drôle", "Elle va enfin s'habiller un peu !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté carrière, le 21 juillet dernier, Kim Glow dévoilait le clip de son nouveau single KIFF sur ses réseaux sociaux. Le titre recevait alors un accueil glacial de la part des internautes, qui n'ont rien trouvé à sauver dans cette "oeuvre"...