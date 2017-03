Kim Kardashian braquée à Paris : Kanye West était prêt à "tuer" ses agresseurs

C'est un épisode qui était très attendu par les fans de L'Incroyable Famille Kardashian. Dimanche 19 mars sur la chaîne E! Entertainment, Kim Kardashian est revenue pour la première fois en détail sur le terrifiant braquage à main armée dont elle a été victime dans la nuit du 3 octobre 2016 à Paris. En janvier dernier, l'enquête réalisée par les autorités françaises avait permis de procéder à l'arrestation de dix-sept personnes liées à ce casse. Au total, dix individus ont été inculpés, certains ayant reconnu les faits.

Face à ses soeurs Kourtney et Khloé, la star de 36 ans a confié qu'elle était persuadée que ses agresseurs allaient la violer avant de la tuer. "Il m'a attrapée par les jambes, et je ne portais pas de vêtements sous mon peignoir. Il m'a tirée jusqu'à lui sur le devant du lit et je me suis dit : 'Okay, c'est le moment où ils vont me violer.' J'étais mentalement préparée à ça, mais il ne l'a pas fait. Il a lié mes jambes avec du scotch et me pointait son arme dessus. Je savais que c'était le moment où ils me tireraient une balle dans la tête. J'ai juste prié pour que Kourtney ait une vie normale après la découverte de mon corps sur le lit... Je pensais que je ne m'en sortirais pas. Je sais comment se passent ces choses", a-t-elle déclaré.

Ils ont eu cette opportunité et l'ont saisie

Au moment de son agression, la vedette de télé-réalité se trouvait seule dans son appartement privé du 8e arrondissement de la capitale. Son garde du corps, Pascal Duvier, était sorti pour accompagner ses soeurs Kourtney et Kendall, sorties faire la fête dans un club parisien. Avec le recul, Kim Kardashian sait désormais qu'elle était une cible facile, elle qui documentait chacun de ses faits et gestes sur les réseaux sociaux. "Ce que je crois, après y avoir pensé de très nombreuses fois, c'est qu'il y avait probablement un groupe d'hommes qui nous a suivis durant tout le séjour. J'ai dit sur Snapchat que j'étais à l'appartement et que tout le monde était dehors, donc ils savaient que Pascal était sorti avec Kourtney et que j'étais toute seule... Ils ont eu cette opportunité et ils l'ont saisie", a-t-elle ajouté.

Détroussée de près de 10 millions de dollars de bijoux, la maman de North (3 ans) et Saint (1 an) a réaffirmé qu'elle avait supplié ses agresseurs d'épargner sa vie. S'adressant au concierge, qui avait également été pris en otage pour mener les cambrioleurs jusqu'à son appartement, Kim Kardashian a dit : "'Allons-nous mourir ? Ils ne peuvent pas me comprendre, mais s'il vous plaît, dites-leur que j'ai des bébés, j'ai une famille, laissez-moi en vie !'"

Après s'être largement servi en bijoux et autres pièces de valeur, les assaillants ont quitté les lieux, laissant la jeune femme dans un état de choc profond. "C'était très difficile pour moi lorsque la police est arrivée, parce que les officiers portaient le même uniforme [que ses agresseurs, NDLR], sauf qu'ils n'avaient pas le visage masqué", a-t-elle confié.

S'il t'était arrivé quoi que ce soit...

Le lendemain matin, après être passée au poste de police pour faire une première déposition, Kim K se dirigeait vers l'aéroport, direction New York. Aux États-Unis, la star américaine a été accueillie par sa mère Kris Jenner et son époux Kanye West, qui se produisait la veille sur scène. Dans l'épisode de L'Incroyable Famille Kardashian diffusé dimanche, les téléspectateurs ont également pu découvrir les réactions de la momager et du rappeur. "C'est quelque chose de dévastateur d'avoir l'un de ses enfants qui tremble pour sa vie, qui croit qu'il va mourir à tout moment quand il a deux enfants. Pour le reste d'entre nous, la pensée de perdre Kim est émotionnellement difficile à surmonter", a déclaré Kris Jenner.

Quant à Kanye West, il a férocement déclaré qu'il s'était préparé à aller très loin si le pire s'était produit. "S'il t'était arrivé quoi que ce soit, je n'aurais pas arrêté jusqu'à ce qu'ils soient morts", a-t-il lâché. L'épisode s'est finalement conclu sur une note tendre et optimiste lorsque la jeune maman a retrouvé son mari et leurs enfants.

Sur les réseaux sociaux, Kim K a tenu à s'exprimer au sujet de la diffusion de cet épisode très spécial. "L'épisode de ce soir va être très difficile pour moi. Cependant, j'ai pensé qu'il était important de partager cette histoire à travers mon regard et pas dans une interview où mes propres mots auraient pu être déformés. J'ai toujours partagé tant de choses et je ne vais pas me retenir lorsqu'on sait que c'est probablement l'une des expériences qui a changé le plus de choses pour moi. Je ne souhaiterais jamais à qui que ce soit de vivre une chose pareille, mais j'ai appris quelques leçons précieuses et je me sens tellement bénie d'être en sécurité à la maison avec mes bébés et mon mari. À mes amis, ma famille et mes proches, je ne vous remercierais jamais assez d'avoir été présents lorsque j'en avais le plus besoin. À la police française, merci pour votre incroyable travail", a-t-elle écrit.