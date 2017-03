Kim Kardashian braquée à Paris : Ce moment où elle a pensé s'enfuir...

La terrible agression de Kim Kardashian remonte à cinq mois déjà. Alors que la 13e saison de son émission de télé réalité familiale Keeping up with the Kardashians (L'Incroyable Famille Kardashian en version française) a été lancée par E! ce dimanche 12 mars aux États-Unis, il faudra encore patienter une semaine avant de découvrir l'intégralité de son témoignage. Le premier face à des caméras qu'elle n'a pas choisi au hasard.

En attendant de dévoiler (enfin !) la fameuse séquence en intégralité, E! se joue d'un nouveau teaser. Kim Kardashian y apparaît de nouveau en larmes, entourée de ses deux soeurs Kourtney et Khloé, à qui elle raconte le terrible braquage dont elle a été victime.

La femme de Kanye West confie ainsi que les braqueurs, arrêtés et emprisonnés depuis, lui ont d'abord réclamé de l'argent avant de s'en prendre à elle physiquement. "Ils ont demandé de l'argent. Je leur ai dit que je n'en avais pas. Ils m'ont traînée dans le hall, en haut des escaliers", relate-t-elle dans le teaser d'une minute. C'est à ce moment-là que le starlette américaine de 36 ans découvre que ses agresseurs sont armés, elle envisage alors une option qui pourrait lui coûter cher : s'enfuir. En larmes, Kim Kardashian se souvient avoir pensé : "Est-ce que je descends les escaliers ? Si je le fais, est-ce qu'ils ne vont pas me tirer dans le dos ? Mais même s'ils ne tirent pas et que j'y arrive, si l'ascenseur ne s'ouvre pas à temps, ou que les escalier sont bloqués, alors je suis foutue."

Ce n'est finalement pas cette option qu'a choisie Kim Kardashian le 6 octobre dernier. La maman de North et Saint a préféré leur laisser tous ses millions de dollars de bijoux, dont la plupart ont depuis été fondus en Belgique.

Suite au prochain épisode... ou au prochain teaser d'E!

Olivia Maunoury