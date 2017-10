Kim Kardashian choquée par l'apparence de ses fesses: "Je ne ressemble pas à ça"

On connaît désormais la réaction de Kim Kardashian lorsqu'elle a découvert sur internet les clichés peu flatteurs où elle apparaissait avec beaucoup de cellulite aux fesses. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas du tout apprécié que ces images envahissent la Toile...

En avril dernier, la star de télé-réalité séjournait au Mexique pour des vacances entre amies lorsqu'elle avait attiré l'attention des paparazzi lors d'une promenade sur la plage. Parée d'un maillot de bain très échancré, la bimbo de 36 ans affichait une plastique qui n'avait rien à voir avec les apparences habituelles. Au point que plusieurs internautes et fans furieux l'avaient accusée de mentir sur son physique et de camoufler sa véritable nature.

Dans le prochain épisode de L'Incroyable Famille Kardashian diffusé le 8 octobre aux États-Unis, on découvre ainsi que c'est l'assistante de l'épouse de Kanye West qui a donné l'alerte à sa collaboratrice. "Quelqu'un nous a photographiées sur la plage", prévient Stephanie Shepherd dans un clip mis en ligne par la chaîne E! Entertainment. "Oh. Mon Dieu ! (...) Je ne comprends pas ! Je ne ressemble littéralement pas à ça", glisse la maman de North (4 ans) et Saint (21 mois), visiblement horrifiée.

Plus tard au confessionnal, Kim K a exprimé son agacement. "J'ai des crises d'angoisse, rapport à la sécurité. Je suis déjà en alerte maximale. Et maintenant, les paparazzi nous ont trouvées. Le simple fait d'être scrutée constamment est quelque chose que j'essaye d'éviter (...). J'essaye d'être discrète, de ne rien poster sur les réseaux sociaux, je fais tout pour que ça reste le plus privé possible. Et puis ces photos sortent et si elles ne sont pas parfaites, les gens critiquent sur le physique, ce qui est frustrant", a-t-elle conclu. Autant de déclarations qui laissent entendre que ces photos n'ont donc jamais été retouchées, contrairement à ce qui avait été avancé dans un premier temps.