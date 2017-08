Kim Kardashian : Ment-elle sur son physique ? Ses followers ont des soupçons

De nombreux abonnés ont été surpris par le physique de Kim Kardashian, différent de celui qu'elle affiche aujourd'hui ! La photo mise en ligne par l'intéressée remonte en réalité à juillet 2014, elle a été prise à Punta Mita, au Mexique, où Kim a ses habitudes. La starlette l'avait à l'époque déjà publiée sur Instagram. Certains utilisateurs de l'application considèrent l'absence de mention de l'année sur le cliché comme un nouveau mensonge, le deuxième dernièrement après qu'elle a été suspectée de mentir sur son âge sur une autre publication.

Kim Kardashian s'est depuis rendue plusieurs fois au Mexique, avec son mari Kanye West et leurs deux enfants, North et Saint West (4 ans et 1 an et 8 mois), ou en compagnie d'amies. Les photos souvenirs de ces séjours ont toutes embrasé la Toile, au même titre que ses récentes couvertures de magazines pour Interview et l'édition moyen-orientale du Harper's Bazaar.