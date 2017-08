North West : Sa première interview avec la fille de Cindy Crawford

Pour le nouveau numéro d'Interview Magazine, Kim Kardashian "incarne une autre mère de famille, dont chaque décision a captivé l'imaginaire américain : Jackie Kennedy" ! La superstar de 36 ans pose au côté de sa fille de 4 ans, North. Comme maman, Nori se prête à l'exercice de l'interview. Elle a répondu aux questions de sa cousine Penelope Disick (5 ans, fille de Kourtney Kardashian et Scott Disick), de la fille de Cindy Crawford, Kaia (15 ans), des fils de Britney Spears, Jayden et Sean Federline (10 et 11 ans) et enfin de l'actrice et révélation de la série Stranger Things, Millie Bobby Brown (13 ans).

Dans sa première discussion avec Kaia Gerber, North apprend à ses fans que sa famille la surnomme "Bubs" et qu'elle adore la pizza au fromage. Aux petits Federline, la grande soeur de Saint West (1 an et 8 mois) révèle le titre de sa chanson préférée : "La chanson de mon papa, Amazing. Tellement géniale !" Millie Bobby Brown lui a demandé le nom de sa princesse Disney préférée. "Jasmine, parce que je l'aime", a répondu North West.

Pour Interview, Kim Kardashian s'est entretenue avec l'écrivain Janet Mock. L'interview intégrale, ainsi que les photos de sa cover story sont à découvrir sur le site du magazine.