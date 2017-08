Jackie Kennedy réincarnée par Kim Kardashian pour Interview Magazine

Des renaissances comme celle-ci, ce n'est pas tous les jours que l'on peut en voir. Pour Interview Magazine, Kim Kardashian s'est grimée en première dame des États-Unis vintage. Mais pas n'importe laquelle... l'icône de toute une nation, Jackie Kennedy.

Depuis quelques heures maintenant, la compagne de Kanye West dévoile sur Twitter des aperçus de son photoshoot réalisé par le très célèbre photographe Steven Klein où on la découvre dans un style rétro et assumé.

Munie de sa plus belle paire de gants blanche, vêtue d'une tenue so 60's et coiffée dans le style de l'époque, Kim Kardashian apparaît plus glamour et sensuelle que jamais pour le magazine. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la femme de John Fitzgerald Kennedy, 35ᵉ président des États-Unis assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas.

À ses côtés, c'est non pas son mari ou encore son petit dernier Saint, mais bel et bien North West, également costumée pour l'occasion. Pour la mise en beauté, c'est le coiffeur Garren New York qui s'est occupé de donner un peu de pep à la coupe de cheveux de Kim Kardashian en réinventant le carré gonflé des années 60 que le coiffeur de Jackie Kennedy, Kenneth Battelle, lui faisait autrefois.

Quant au maquillage, c'est à la très talentueuse make-up artist Diane Kendal que la starlette de télé-réalité a confié son visage pour un teint halé et nude, et elle a bien fait. Pour tous les jours, la veuve aimait se couvrir le visage avec la Poudre Mauresque pour peaux sèches d'Helena Rubinstein mais elle adorait par-dessus tout les rouges à lèvres rose pâle de chez Payot.