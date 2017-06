North West fête ses 4 ans lors d'une fête commune avec sa cousine Penelope

Les Kardashian étaient à la fête ce week-end ! Dimanche 25 juin, Kim et sa soeur aînée Kourtney organisaient en effet une grande fête commune pour célébrer l'anniversaire de leurs filles North (qui a eu 4 ans le 15 juin) et Penelope (qui aura 5 ans le 8 juillet).

Réunis au domicile de l'ex de Scott Disick, les membres de la famille étaient également entourés de leurs plus proches amis, dont Larsa Pippen ou encore Jaden Smith. Pour faire plaisir aux deux cousines, le thème de ces anniversaires était centré sur le personnage de Vaiana, dernière héroïne de l'univers Disney.

Plusieurs clichés de cette journée féérique ont été diffusés sur les réseaux sociaux. On y voit la grande soeur de Saint (1 an et demi) déguisée en tenue traditionnelle hawaïenne, imitant les pas d'une chorégraphe spécialement venue pour l'occasion. Sur d'autres photos, la soeur de Mason (7 ans) et Reign (2 ans) prend la pose au côté de Sophia (8 ans), fille de Larsa et Scottie Pippen.