Kim Kardashian : Nouveau record atteint et révélations intimes de son assistante

L'épouse de Kanye West devient donc la septième personne la plus suivie sur Instagram. Avant elle, Beyoncé, Taylor Swift, Ariana Grande, Selena Gomez (personnalité en tête de cette liste) et le footballeur Cristiano Ronaldo (seul homme ayant atteint ce chiffre) avaient réussi cet exploit. La petite soeur de la vedette de télé-réalité, Kylie Jenner (19 ans et 93,8 millions d'abonnés au compteur au 19 mai), devrait les rattraper bien assez vite.

Ce nouveau record de Kim K sur les réseaux sociaux coïncide avec la publication d'une interview de son assistante personnelle, Stephanie Shepherd. Interrogée par le site Refinery29, la sublime brunette a révélé les dessous de son quotidien au côté du célèbre clan Kardashian-Jenner, révélant quelques anecdotes. "Kris Jenner est une put*** de G(angster)... Si quelqu'un lui dit non, elle n'a pas peur de lui tenir tête et de dire : 'On n'accepte pas, appelez quelqu'un d'autre et faites que ça marche.' Cette femme peut prendre son téléphone et changer le monde. Et elle arrive à jongler avec tous ses enfants, leurs carrières, tout en s'assurant que chaque assistant, chaque membre du personnel, reçoive un cadeau de Noël, avant Noël, avec une carte attentionnée. Et c'est un super cadeau de Noël. C'est le genre de personne que je souhaite devenir un jour", a-t-elle notamment déclaré.

Les gens pensent que nous sommes lesbiennes

Devenue très proche de Kim Kardashian, Stephanie Shepherd a également révélé que Kanye West avait "beaucoup d'humour", qu'elle ne pouvait plus se passer de faire du sport depuis que les soeurs Kardashian en faisait régulièrement et qu'elle était prête "à prendre une balle" pour Kim. En outre, la demoiselle n'est plus un coeur à prendre puisqu'elle partage depuis quelques mois sa vie avec un dénommé Jackson, un ancien manager de Kanye West. Enfin, elle a également détaillé l'évolution de sa relation avec Kourtney. "On n'était pas vraiment proches lorsque j'ai commencé à travailler. Je pense qu'elle ne m'aimait pas vraiment au début pour être honnête. Mais lorsque nous avons (...) beaucoup voyagé, nous nous sommes rapprochées. Maintenant, on se parle tout le temps, on dîne ensemble et je passe parfois la nuit chez elle. Les gens croient toujours que nous sommes lesbiennes, parce qu'on est toujours ensemble et qu'on se tient la main, ou alors ils me prennent pour Kourtney, parce qu'on se ressemble et qu'on a un style similaire", a-t-elle conclu.