Kim Kardashian : Comment réaliser un contouring parfait ? Elle vous l'explique !

Kim Kardashian n'a plus rien à prouver. Sa vie est une perpétuelle partie de plaisir. Même lorsqu'elle tente de travailler, la starlette au booty XXL s'amuse. Alors qu'elle concurrençait sa soeur la semaine dernière avec sa marque de cosmétique KKW Beauty, la femme de Kanye West a souhaité partager avec ses fans la manière d'utiliser ses produits.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube ce mercredi 28 juin 2017, Kimmy s'est dévoilée sans une once de maquillage afin de partager sa routine beauté avec l'une des palettes de contouring de sa griffe de make-up. Pour réaliser ce tuto, la mère de North et Saint West n'y va pas par quatre chemins : il lui faut un crayon de contour double face, un applicateur et une éponge, rien d'autre.

Telle une maquilleuse professionnelle 2.0, la starlette exécute des gestes rapides et délicats afin de se faire un teint de rêve en 5 minutes top chrono face à sa caméra : "Quand je ne souhaite pas mettre une tonne de maquillage, je me fais ce make-up. Je débute tout d'abord en éclaircissant le dessous de mes yeux avec l'anticerne. Je continue avec une couleur plus sombre pour travailler mon nez, mes joues et mon front pour avoir l'air plus bronzée. Je réalise également un '3' avec le même crayon, en commençant par les tempes et en finissant en bas des joues. Puis avec l'éponge, j'estompe le tout."

Verdict ? Sa mise en beauté est parfaite et elle l'opère en seulement deux, trois mouvements.