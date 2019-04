Kim Kardashian : Critiquée, elle explique les détails coûteux de sa maison

Ce n'est pas tout, loin de là. Kim Kardashian, qui ne dévoile que très rarement l'intérieur de son véritable palace à 60 millions de dollars, a tenu à montrer tous ces petits détails originaux, dont seuls les personnes très riches ont le secret. À commencer par ses interrupteurs, qui sont en réalité trois petits boutons noirs alignés. Elle n'a pas non plus de lampes, mais un plafond rétro-éclairé qui diffuse une lumière douce et tamisée.

Mention spéciale à la chambre de la maman de North (5 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 an) qui comporte bien des bizarreries. On imagine que fermer les rideaux demandait trop d'efforts à Kim Kardashian, qui a préféré les faire automatiser. Sur sa story Instagram, on les voit se baisser tout seuls, pendant qu'une énorme télévision sort du sol.