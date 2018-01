Kim Kardashian et Kanye West parents : Jackpot pour les photos de leur bébé

La naissance de leur troisième enfant était attendue pour ce mois de janvier, Kim Kardashian et Kanye West viennent tout juste d'accueillir une petite fille grâce à une mère porteuse. Une heureuse nouvelle annoncée par la starlette américaine de 37 ans sur son site officiel. "Kanye et moi sommes heureux d'annoncer l'arrivée de notre belle petite fille en bonne santé. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers la mère porteuse qui a réalisé nos rêves en nous offrant le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Nous sommes aussi reconnaissants envers les merveilleux médecins et infirmières. North et Saint sont particulièrement ravis d'accueillir leur petite soeur", a-t-elle publié.

À peine l'arrivée de leur baby girl de 3,3 kilos a-t-elle été annoncée au monde entier que Kim Kardashian et Kanye West ont reçu de nombreuses offres alléchantes. Entre 2 et 5 millions de dollars ont été proposés au couple en l'échange de la publication des premières photos de leur bébé rapporte TMZ. Le site américain toujours très bien informé lorsqu'il s'agit du clan Kardashian-Jenner ajoute que les heureux parents ont refusé toutes les offres parce que le principe même de recevoir de l'argent pour les photos de leur enfant ne correspond pas à leurs "valeurs morales".

À la naissance de leur fille North (4 ans) puis celle de leur fils Saint (2 ans), Kim Kardashian et Kanye West avaient mis deux mois avant de publier les premières photos de chacun d'eux sur les réseaux sociaux.