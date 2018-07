Kim Kardashian et Kanye West sur leur 31 pour le mariage de Pusha T

La dernière fois que Kim Kardashian a paradé sur Instagram pour ses quelque 114 millions d'abonnés, c'était pour exprimer son immense timidité... en exhibant ses formes généreuses en bikini. La célèbre starlette américaine de 37 ans était fort heureusement bien plus vêtue lorsqu'elle s'est rendue au mariage de l'un des amis de Kanye West.

Soucieuse de faire savoir qu'elle faisait partie des invités du mariage du rappeur Pusha T, célébré à l'hôtel Cavalier de Virginia Beach (en Virginie) le 21 juillet 2018, Kim Kardashian a dévoilé les coulisses de sa préparation et celle de son mari. Face au miroir, la mère de North, Saint et Chicago s'est ainsi filmée, détaillant son look composé d'une robe Balmain courte et dorée associée à un sac Judith Leiber en forme de téléphone vintage. Kim Kardashian a également dirigé son smartphone vers son mari, Kanye West apparaissant en train d'ajuster sa tenue au bout du couloir. "Il est si incroyable dans un costume", a-t-elle commenté, littéralement sous le charme de son époux.