Kim Kardashian : Si "timide"... qu'elle exhibe ses formes en bikini

Jouer les sirènes au bord d'une piscine en tout petit bikini et récolter plus de trois millions de likes, un scénario des plus classiques pour Kim Kardashian, sauf que cette fois-ci madame Kanye West a fait dans l'humour pour agrémenter son dernier post - qui ne pouvait qu'attirer l'attention de ses nombreux admirateurs.

Vendredi 20 juillet 2018, la star de télé-réalité et femme d'affaires de 37 ans a publié une photo d'elle en tenue légère. Semi-allongée dans ce qui semble être une piscine à débordement, ses longs cheveux noirs mouillés avec les montagnes en arrière-plan, Kim Kardashian propose sa plus belle cambrure pour mettre ses fameuses formes en avant dans un petit bikini blanc. "Je suis vraiment timide", lance la maman de North, Saint et Chicago en commentaire, une réplique à prendre sans aucun doute au second degré.