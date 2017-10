Kim Kardashian et Kanye West : Un malfaiteur sur leur propriété, Kim "secouée"

Traumatisée par le braquage dont elle a été la victime à Paris il y a un peu plus d'un an, Kim Kardashian risque de ne pas retrouver un peu de tranquillité d'esprit de sitôt si les malfrats continuent à la prendre pour cible : cette fois, c'est aux abords mêmes de la propriété qu'elle occupe avec son mari Kanye West dans le quartier huppé de Bel Air, à Los Angeles, qu'elle a été inquiétée.

Vers 4 heures au matin du vendredi 20 octobre 2017, un individu a vandalisé trois véhicules garés au bout de l'allée du domicile du couple dans l'espoir de trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Tout ce que l'homme, qui n'a pas pénétré dans la maison, est parvenu à glaner comme butin, c'est un malheureux iPhone appartenant à un membre du personnel de KimYe, a appris le site TMZ.com. Il en a surtout été quitte pour une belle frayeur... Repéré par le service de sécurité, il a vite décampé, et pour cause : les agents de protection de Kim Kardashian et Kanye West étaient "lourdement armés".

"C'est désormais une procédure standard pour les gros bras employés par la famille de brandir leurs armes, pour lesquels ils ont un permis, lorsque des intrus pénètrent sur la propriété", constate TMZ, faisant allusion au durcissement de la sécurité autour du couple depuis le triste épisode parisien. Alors que Kim et Kanye se préparent à accueillir un troisième enfant au sein de leur foyer, nul doute que ces mesures coercitives sont plus que jamais d'actualité. Radar Online avance que Kim Kardashian vivrait très mal cette nouvelle péripétie. "Très secouée", elle considérerait que son équipe de sécurité a failli à sa mission et ne se sentirait pas en lieu sûr dans cette maison. Mais le chantier de leur supervilla dans le quartier de Hidden Hills est encore loin d'être terminé...

Mis en fuite, le voleur a tout de même tenté sa chance avec le même modus operandi chez la voisine, Kathy Griffin, dérobant un porte-monnaie. L'individu a du souci à se faire : il a été filmé par le système de vidéosurveillance des Kardashian-West, dont les images ont été transmises aux forces de l'ordre. Un deuxième suspect, qui était caché à proximité, est également recherché par la police.

La veille, c'était le domicile de Mariah Carey qui était visité : en l'absence de la chanteuse, qui se trouvait à New York, on lui a dérobé pour 50 000 dollars de biens.