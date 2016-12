Kim Kardashian : Fin d'année chaotique, pour mieux rebondir ?

La fin d'année de Kim Kardashian n'aura pas été de tout repos, à commencer par son dernier séjour à Paris.

La célèbre starlette américaine de 36 ans a d'abord été malmenée par Vitalii Sediuk, le journaliste de la télévision serbe et serial-harceleur de stars. Le 28 septembre dernier, en marge de la Fashion Week de Paris, Kim Kardashian s'était fait agresser après avoir paisiblement déjeuné à l'Avenue, sa cantine de luxe lorsqu'elle est en voyage à Paris. Plus de peur que de mal pour la socialite, si Vitalii Sediuk avait tenté de s'en prendre à son fessier, il s'était très vite fait rembarrer par le service de sécurité de Kim.

Le vrai tournant de son année a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre derniers, date à laquelle est survenue le terrible braquage dont elle a été victime à l'hôtel de Pourtalès, une adresse prisée des plus grandes stars qui a fait sa réputation sur la discrétion absolue. Plusieurs hommes se faisant passer pour de faux policiers se sont introduits dans l'hôtel particulier, ont ligoté Kim Kardashian et lui ont dérobé pour 10 millions d'euros de bijoux, la laissant sous le choc.

Alors que l'enquête piétine toujours - aucun des suspects recherchés n'a été arrêté -, la bimbo a longtemps été traumatisée. "Elle fait des cauchemars et a des flash-backs de son agression", confiait une source proche de la maman de North et Saint au mois de novembre. Elle envisageait même d'aborder sa notoriété avec une nouvelle perspective. "Le cambriolage lui a permis de réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. Elle va faire plus attention et préserver davantage sa vie privée désormais", était-il également indiqué. Il a, en effet, souvent été reproché à Kim K. d'exposer sa richesse et ses multiples bijoux.

Particulièrement discrète depuis le mois d'octobre, ne se montrant que très rarement, la starlette a signé son grand retour pour Noël. Kim a ressorti une tenue des grands jours pour participer à la traditionnelle fête de Noël organisée par sa maman, Kris Jenner.

Kanye West dépressif, des rumeurs de divorce persistantes

Comme si ce braquage n'avait pas suffi à déstabiliser Kim Kardashian, son mariage avec Kanye West bat de l'aile. Enchaînant les écarts de route, le célèbre rappeur de 39 ans a fini interné en psychiatrie à Thanksgiving. Mentalement épuisé, soigné pour paranoïa, Kanye West est demeuré plusieurs jours à l'hôpital, Kim restant à son chevet pour l'aider à manger.

Une fois ressorti, Kanye West a fait polémique en se rendant à New York pour une rencontre surprise avec le nouveau président des Etats-Unis : Donald Trump. Délaissée depuis plusieurs semaines par son mari, Kim Kardashian a décidé de reprendre son couple en main, niant les rumeurs de divorce toujours plus intenses.

Pour sauver son mariage, la starlette a entamé une thérapie qui ne porte pas vraiment ses fruits. Alors qu'ils étaient de sortie avec leur fille North le 23 décembre dernier, à l'occasion de la représentation du ballet Casse-noisette, joué à l'Arts Center de Los Angeles, Kim et Kanye ont certes posé ensemble dans les coulisses du spectacle, mais la complicité n'était pas du tout au rendez-vous. "Ils se sont à peine parlé", avait confié la source du Sun. "Les tensions étaient palpables. Aucun des deux n'étaient de bonne humeur", avait-t-elle ajouté.

Le mariage de Kim et Kanye survivra-t-il à 2017 ? Les paris sont ouverts...

Olivia Maunoury