Kim Kardashian maquillée jusqu'à l'entrejambe... La preuve !

En avril dernier, Mario Dedivanovic avait livré ses conseils pour un make up à la Kim Kardashian au magazine Harper's Bazaar. Parmi ses dix recommandations, figurait celle-ci : "Appliquer du fond de teint PARTOUT." "Sur le visage et le cou évidemment, mais aussi et on y pense moins, sur les paupières, les oreilles, le buste, et même les bras et les jambes si la tenue l'impose. Avant un tapis rouge, Mario n'oublierait pas un orteil au risque qu'il apparaisse 'rouge' en photo", avait indiqué le magazine, sans toutefois mentionner l'entre-jambe.