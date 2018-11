Kim Kardashian menace Tristan Thompson dans la salle d'accouchement de Khloé

Le 12 avril dernier, Khloé Kardashian mettait au monde son premier enfant, une petite fille prénommée True dont le papa est le basketteur Tristan Thompson. Quelques jours à peine avant son accouchement, la presse révélait les multiples infidélités du sportif, qui avait entretenu une liaison avec plusieurs femmes lorsque sa compagne enceinte se trouvait à des milliers de kilomètres de lui, à leur domicile de Cleveland. Une humiliation douloureuse pour la star de 34 ans qui a tout de même tenu à ce que son petit ami soit présent à la maternité le jour J.

Comme les fans le savaient, Khloé a également pu compter sur le soutien de sa famille. Ses soeurs Kourtney et Kim, sa mère Kris Jenner et sa meilleure amie Malika Haqq étaient toutes présentes à ses côtés dans la salle d'accouchement. Ce moment a évidemment été marqué par la confrontation des membres du clan Kardashian avec Tristan Thompson, qui voyaient le basketteur pour la première fois après le scandale et qui ont mis longtemps à faire l'impasse sur ses écarts. Une séquence embarrassante qui sera diffusée dimanche 18 novembre 2018 dans le nouvel épisode de la saison 15 de L'Incroyable Famille Kardashian.

Dans un teaser dévoilé par la chaîne E! Entertainment, Kim Kardashian est ainsi vue en train de menacer Tristan Thompson dans son dos, mimant le geste d'un couteau qui passe sous la gorge. Voyant que la tension entre sa soeur et son petit ami sont palpables, Khloé, qui est allongée sur son lit et attend impatiemment la naissance de sa fille, les incite à se dire bonjour.

Une scène à découvrir dans le lecteur ci-dessous !