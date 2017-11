Kim Kardashian : Nue et couverte de paillettes pour les fêtes

Le mois de novembre touche à sa fin, et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas ! Kim Kardashian en profite pour annoncer le lancement imminent de nouveaux produits de KKW BEAUTY. Annonce accompagnée d'une photo de la superstar, entièrement nue et couverte de paillettes...

Ce vendredi 1er décembre, la toile subira un séisme. La secousse sera provoquée par Kim Kardashian, qui informe ses millions d'admiratrices de la sortie des nouveaux highlighters et gloss de KKW BEAUTY. La collection est baptisée Ultralight Beams et doit certainement son nom à la chanson Ultralight Beam du mari de Kim, Kanye West, extraite de l'album The Life of Pablo.

Kim Kardashian est l'égérie de la gamme "Ultralight Beams". Elle figure sur la campagne publicitaire, photographiée par Marcelo Cantu, et se met en scène dans une vidéo à paraître.

La maman de North et Saint West y est filmée entièrement nue, le corps couvert de paillettes dorées.