Kim Kardashian : Pourquoi elle ne veut pas avoir plus de quatre enfants

Le 15 janvier 2018, Kim Kardashian et Kanye West devenaient parents pour la troisième fois avec la naissance de leur fille Chicago, née par mère porteuse. Deux mois plus tard, la star de télé-réalité américaine s'est exprimée dans une nouvelle interview adressée à l'édition américaine du magazine Elle pour évoquer sa vie de famille.

Comblée avec North (4 ans et demi), Saint (2 ans) et la petite dernière qui est surnommée Chi (prononcé "shy"), la bimbo de 37 ans a ainsi expliqué qu'elle et son rappeur de mari n'excluaient pas d'avoir un quatrième enfant... qui pourrait bien être le dernier. "Je ne pense pas pouvoir gérer plus. Mon temps est déjà bien réparti. Et je pense que c'est important que dans tous les couples la maman donne autant d'attention à son mari qu'aux enfants", a-t-elle déclaré.

Avec Kanye, on s'équilibre bien

Dans son entretien, Kim K est également revenue sur le fait de faire appel à une mère porteuse pour avoir un troisième enfant. Pour rappel, la vedette de télévision avait déjà vécu deux grossesses à risque, elle qui souffrait d'une mauvaise insertion du placenta dans l'utérus. "J'ai détesté être enceinte. Mais bien que j'aie détesté ça, j'aurais quand même voulu porter mon enfant. Lâcher prise est difficile au début. Une fois qu'on se laisser aller, [avoir une mère porteuse] est une super expérience. Je recommanderais ça à tout le monde", a-t-elle ajouté.

Enfin, l'épouse de Yeezy a révélé ce que son époux lui avait notamment "appris" avec les années. "A partager d'avantage ma vision des choses. Et je lui ai appris à être un peu plus calme et prudent. On s'équilibre bien", a-t-elle conclu. Kim Kardashian et Kanye West se fréquentent depuis 2012 et s'étaient mariés deux ans plus tard lors d'une grande cérémonie organisée à Florence.