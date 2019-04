Kim Kardashian se fait roter dessus : hilarité et dégoût chez un guérisseur

Chaque semaine, les aventures de L'Incroyable famille Kardashian attirent des millions de spectateurs à travers le monde. On imagine leur surprise lorsqu'ils ont découvert l'épisode de cette semaine, diffusé le 26 avril 2019. On y découvre Kim et Khloe Kardashian en vacances à Bali. Les deux soeurs de 38 et 34 ans décident de faire appel à un guérisseur local, qui purifie les esprits grâce à sa voix (enfin, pas exactement).

"C'est ce genre de personnes que je tenais à rencontrer", se réjouit l'épouse de Kanye West au début de la séance. "Nous n'avions pas pu construire de connexion forte avec le premier guérisseur que nous avons rencontré, alors Ratu nous a été présenté", explique Khloe. "Le chignon, les bracelets, le savoir et la sagesse : c'est l'homme qu'il nous faut", poursuit la maman de True, alors sûre d'elle.

Ce guérisseur tant attendu ferme ses yeux et se racle la gorge, avant de se mettre à roter à toute vitesse, sans s'arrêter. Ratu rote alors à quelques centimètres des visages déconfits des deux soeurs, qui sont plus que choquées. Durant la séance, Kim Kardashian esquisse un rire nerveux. "S'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est de roter", dit-elle, face caméra. La séance se termine par un énorme rot lâché par Ratu, les bras ouverts vers le ciel. "Peut-être que c'est une blague", se demande Khloe, pendant que Kim panique : "Je ne peux plus faire ça." Alors qu'un autre rituel s'apprête à commencer, les deux soeurs décident de fuir l'antre du guérisseur roteur. "On ne sera jamais guéries", déplorera Kim Kardashian, qui avoue ne pas savoir réellement ce qu'est un guérisseur.