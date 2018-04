Kim Kardashian : Son fils Saint, frère gaga, embrasse sa petite soeur Chicago

La veille, Kim Kardashian avait également organisé un grand dîner au restaurant Jean-Georges Beverly Hills pour la promotion de ses nouveaux produits de maquillage créés en partenariat avec son maquilleur Mario Dedivanovic pour sa marque KKW Beauty. Très sexy dans une robe noire qui mettait en valeur son décolleté, Kim Kardashian avait pu compter sur la présence de nombreuses personnalités, dont Laverne Cox (Orange is the New Black) ou bien encore la star transgenre Gigi Gorgeous.