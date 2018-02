Kim Kardashian : Son nouveau look fait sensation

Sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian prend un malin plaisir à séduire ses followers en publiant des photos torrides. Elle les a surpris ce week-end en leur présentant son nouveau visage. Les cheveux roses de la superstar font sensation !

Dimanche, Kim Kardashian a partagé sur Twitter un selfie vidéo et photo. Dotée d'oreilles et d'un nez rose grâce à un filtre de l'application, l'épouse de Kanye West et maman de North, Saint et Chicago West consulte ses près de 60 millions d'abonnés sur sa nouvelle fantaisie capillaire.