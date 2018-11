Kim Kardashian : Sous ectasy lors de sa sextape ? Son ex Ray-J la contredit

Bien qu'ils vivent et travaillent ensemble, les membres de la famille Kardashian se cachent encore des choses. Kim a récemment révélé à sa petite soeur Kendall avoir pris de l'ecstasy lors de ses ébats sexuels filmés. Son petit ami de l'époque Ray-J réfute et ajoute qu'elle avait en revanche fumé du cannabis... dans une pipe en forme de pénis !

C'est avec TMZ que l'entourage de Ray-J s'est entretenu. Il révèle au site américain que Kim Kardashian n'avait pas consommé d'alcool ni de drogue lors de leur relation sexuelle filmée. Les proches du chanteur ajoutent que Kim avait fumé du cannabis un peu avant les ébats. Elle aurait utilisé un bong (une pipe) en forme de sexe masculin.

"J'étais sous ecstasy quand je me suis mariée (...), la première fois", a expliqué Kim à sa petite soeur. La superstar de 38 ans faisait allusion à sa toute première union avec le producteur de musique Damon Thomas, en 2000. Kim Kardashian avait alors 19 ans.

"J'ai pris de l'ecstasy une fois et me suis mariée, j'en ai repris et j'ai fait une sextape, il ne m'arrivait que des mauvais trucs, a ajouté Kim Kardashian. Tout le monde le savait, ma mâchoire tremblait", a confié Kim Kardashian à Kendall Jenner. Selon l'entourage de Ray-J, les lèvres de l'épouse de Kanye West et mère de trois enfants (North, Saint et Chicago West) tremblaient uniquement "parce qu'elle se faisait b****r !" Charmant...