Kim Kardashian, tressée et scintillante, retrouve sa craquante petite Chicago

Après quelques jours passés à New York avec son mari Kanye West et leur fille aînée North, qui a fêté ses 5 ans, Kim Kardashian est de retour à Los Angeles. La maman de 38 ans a retrouvé avec beaucoup de bonheur Chicago, sa petite dernière âgée de 5 mois tout juste. Kim K s'est ensuite rendue à la soirée des MTV Movie And TV Awards avec sa maman Kris Jenner.

Avant de fouler le red carpet des MTV Movie And TV Awards, dont la cérémonie se déroulera ce soir à Los Angeles et sera diffusée sur MTV en France mardi 19 juin à 21h, Kim Kardashian a passé du temps avec ses fans. La puissante businesswoman qui a aussi de l'influence auprès de Donald Trump s'est affichée en maman poule sur Instagram. Kim K tient sa petite Chicago tout juste âgée de 5 mois dans les bras, née par mère porteuse en janvier 2018, son grand frère se tenant à leurs côtés. La fillette apparaît les cheveux attachés alors qu'elle en a pas encore beaucoup. Les dents semblent déjà la travailler puisqu'elle mâche activement son bavoir. Pas de trace en revanche de North. Peut-être est-elle restée à New York avec son papa.

