Kim Kardashian, une photo adorable de Saint et Chicago : "Ils sont ma vie"

Si elle est une redoutable femme d'affaires qui a su bâtir un empire, Kim Kardashian a sa petite faiblesse : ses enfants. Mère de North (5 ans), Saint (3 ans) et Chicago (14 mois), la femme de Kanye West est totalement gaga de ses derniers. Sur son compte Instagram, on ne compte plus le nombre de photos où on peut admirer les trois bouts de chou. Samedi 4 mai 2019, la star de la télé-réalité américaine a réitéré l'expérience en faisant une belle déclaration à sa progéniture.

C'est sur son compte Instagram que Kim Kardashian a attendri ses 137 millions d'abonnés. La bombe de 38 ans a publié une photo de Chicago et Saint plus complices que jamais. Le petit garçon s'apprêtait à embrasser sa soeur sur la joue, de quoi faire craquer tous les internautes. Cette adorable image était suivie d'un tendre message. "Mes enfants sont ma vie", a écrit Kim Kardashian.

Dans quelques semaines, Kim Kardashian et Kanye West accueilleront un nouveau membre dans la famille. Une mère porteuse donnera en effet naissance au quatrième bébé du clan. Dernièrement, une baby shower avait été organisée par Kim et elle avait pour thème la méditation.