Kim Kardashian explique à sa fille North ce qui l'a rendue célèbre

Kim Kardashian redoutait probablement cette question. Pourtant, il fallait bien que sa fille North la lui pose un jour. À 5 ans, l'adorable fillette est désormais largement en âge de parler et de poser tout un tas de questions plus ou moins embarrassantes à ses parents. Dans un extrait de la nouvelle saison de L'Incroyable Famille Kardashian dévoilé par Jimmy Kimmel le 2 avril 2019, on voit Kim Kardashian et sa fille dans une voiture, poursuivies par des photographes.

"Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui prennent des photos de nous tous les jours ?", demande la petite North. "Eh bien, pour être très précise, mon nom est Kim Kardashian et papa, c'est Kanye West. Papa est un chanteur, un performeur, un artiste. Et maman, elle, a tellement de talents, que je ne peux même pas t'en citer un", répond Kim Kardashian. Une réponse pleine d'humour et de délicatesse de la part de la mère de famille, qui a su éviter subtilement ce qui l'a réellement rendue célèbre. Si la businesswoman a été un temps l'assistante personnelle de Paris Hilton, la suivant dans tous ses déplacements et ses soirées, c'est le scandale de la sextape qu'elle avait tournée avec son ex, le rappeur Ray J, qui lui a véritablement offert une notoriété mondiale.