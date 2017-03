Kim (Les Anges 9) agressée par Vincent Queijo ? Elle veut porter plainte !

L'aventure Les Anges 9 ne s'est pas terminée de la plus belle des façons pour Kim.

Selon les informations de nos confrères de Public, la candidate de télé-réalité a souhaité faire son retour en France plus tôt que prévu à la suite d'une violente altercation avec Vincent Queijo. "Il a balancé une lampe du premier étage. Kim a riposté en lançant un saladier en plastique. Vincent est descendu en courant. Il a attrapé Kim par les cheveux et a même poussé la candidate contre un mur puis contre un canapé. Sous le choc, Kim a été prise d'une violente crise d'angoisse. Ne se sentant plus en sécurité à la villa, elle a appelé la prod' et a demandé à rentrer en urgence", a confié un membre de la production. Une version confirmée par Kim elle-même.

Interrogée par Public, l'ex-candidate des Marseillais a assuré que le beau brun avait "levé la main sur [elle] pendant un jour off". Une attitude qu'elle est loin d'avoir comprise : "J'essaie de trouver des excuses à Vincent en me disant que pour être aussi agressif envers une femme, c'est qu'il doit avoir un profond mal-être et que c'est à cause de ça qu'il ne sait pas gérer sa violence... Je ne sais pas, j'essaie toujours de comprendre..."

Kim a ensuite précisé que la production n'avait rien à voir dans cette histoire car Vincent avait profité que les caméras soient éteintes pour passer à l'action : "Personne n'est responsable du fait que Vincent n'arrive pas à gérer son agressivité." Après quoi, elle s'est dite "énormément choquée" : "C'est évidemment un traumatisme. Ça a gâché la fin de mon tournage. Mon mental était trop affecté."

Celle qui rêve de devenir chanteuse a donc pris la décision de saisir la justice afin que cet acte ne reste pas impuni : "Oui bien sûr, je ne vais pas laisser cette personne me taper sans l'amener au tribunal... Mon avocat, Maître Raphaël Golesi, est un requin qui gagne tous ses procès. Moi je veux juste que justice soit faite car on ne lève pas la main sur une femme." Reste à savoir si elle obtiendra gain de cause.

Pour sa part, le petit ami de Sarah Lopez a fermement nié ces accusations sur Snapchat : "Vous et vos articles complètement à l'ouest. Vérifiez vos sources avant de l'ouvrir."