Kim (Les Anges 9) agressée par Vincent Queijo ? Le candidat livre sa version !

Kim Glow, une jolie petite menteuse ?

En mars dernier, nos confrères de Public assuraient que Vincent Queijo avait levé la main sur la bimbo lors du tournage des Anges 9 (NRJ12) à Miami. Une anecdote rapidement confirmée par la principale intéressée lors d'une interview pour le site : "J'essaie de trouver des excuses à Vincent en me disant que pour être aussi agressif envers une femme, c'est qu'il doit avoir un profond mal-être et que c'est à cause de ça qu'il ne sait pas gérer sa violence... Je ne sais pas, j'essaie toujours de comprendre..." Elle avait ensuite annoncé vouloir porter plainte contre le petit ami de Sarah Lopez.

Discret sur le sujet ces dernières semaines, Vincent Queijo a accepté de revenir sur ce supposé fait de violence lors d'un entretien avec Purebreak. "Il y a bien eu une altercation entre elle et moi, mais aucune violence. Je n'ai jamais frappé une femme. Je suis certes très nerveux, j'ai des mots qui dépassent parfois ma pensée, mais je ne me serais jamais permis de lever la main sur elle", a-t-il expliqué dans un premier temps.

Une version confirmée par sa moitié Sarah. "À cause de ça, elle a perdu des amis qui la défendaient corps et âme dans l'aventure. Ils ne sont plus potes avec elle aujourd'hui car ils ont bien vu qu'elle était manipulatrice et folle. Ce n'est plus mon amie actuellement et dans les épisodes, je la supporte de moins en moins", a-t-elle ajouté.

Je ne sais pas si Kim a porté plainte

S'il a été attristé par cette rumeur et a regretté qu'on le "salisse gratuitement" au départ, Vincent Queijo a rapidement relativisé : "Je ne sais pas si elle a porté plainte contre moi. De toute façon je n'en suis pas à mon premier coup après Bastien. Cette histoire est d'ailleurs réglée, je suis allé au commissariat et ça s'est passé plutôt bien. Si Kim veut porter plainte contre moi, j'attends la convocation."

Pour rappel, Vincent Queijo et Bastien (Secret Story 10) avaient eu une violente altercation en novembre dernier. "Il a voulu faire le malin, il a voulu faire l'homme, or ça n'en est pas un. Donc il a mangé ce qu'il devait manger, c'est tout ce que je peux dire (...). Je ne mets jamais de coups sans aucune provocation. Je ne suis pas quelqu'un de violent, je n'aime pas la violence, mais il ne faut pas me pousser non plus", nous avait confié en exclusivité l'ex-candidat de La Villa des coeurs brisés.