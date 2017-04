Kim Zolciak-Biermann : Un drame s'abat sur sa famille

En voilà un cauchemar pas comme les autres. Kim Zolciak-Biermann, star de la télé-réalité américaine à succès The Real Housewives of Atlanta, a vécu un drame il y a tout juste quelques heures. Le fils de 5 ans de l'incroyable mère de six enfants que l'on peut notamment voir dans Don't Be Tardy (une télé-réalité américaine) a eu la peur de sa vie d'après la légende de la photo qu'elle a publiée sur Instagram.

"Je ne sais pas où commencer. Les 14 dernières heures de nos vies ont été un véritable cauchemar. Mon adorable Kash Biermann a été mordu par un chien et il a eu des blessures très graves. Je n'ai jamais autant prié dans ma vie ni eu aussi peur. Mon mari, nos filles, KJ, Tracey, sa nounou, Michael Beck et toutes les personnes à proximité nous ont soutenues durant cette période très difficile." explique-t-elle.

"Kash a passé quelques heures dans la salle d'opération et maintenant nous prions pour qu'il se rétablisse rapidement. C'est pour cela que je ne serai pas sur WWHL (Watch What Happens Live with Andy Cohen) ce soir, mais je ferai de mon mieux pour le faire très vite ! Merci pour toutes vos prières et surtout, merci mon Dieu pour votre protection. Un très grand merci à l'incroyable équipe médicale qui a pris mon fils en charge ! Quelques jours à l'hôpital et nous serons de retour à la maison", conclut la sulfureuse blonde. Ce qu'on peut souhaiter à son fils Kash ? Un prompt rétablissement !