Kim Zolciak-Biermann : Sa fille Brielle, 19 ans, déjà accro au bistouri ?

Dans la famille Biermann, on demande la fille : Brielle. A peine âgée de 19 ans, la jolie blonde est d'ores et déjà prête à marcher dans les traces de sa mère Kim Zolciak-Biermann. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme qui participe à l'émission de télé-réalité familiale Don't Be Tardy s'expose sous toutes les coutures.

En maillot de bain ou en lingerie fine, la vedette télé séduit ses nombreux abonnés sur Instagram, qui fantasment devant sa plastique de rêve. Il faut dire que la starlette a de sacrés atouts à faire valoir, et pas des moindres. Récemment, elle a publié un selfie de son fessier galbé, qui a déclenché une petite polémique dans le bloc des commentaires.

Les internautes sont persuadés qu'elle a eu recours à des injections pour gonfler son postérieur, comme elle a fait gonfler ses lèvres il y a quelques mois. Que nenni, assure sa mère. Interrogée par les journalistes du site TMZ, la Real Housewife of Atlanta a assuré qu'elle a tout hérité de sa mère !

D'après elle, sa fille n'a pas du tout eu recours au bistouri mais peut dire merci à la salle de gym où elle s'entraîne très régulièrement, en plus de son très bon métabolisme qui résulte de son jeune âge. Toujours est-il que Brielle a dû en faire, des squats, pour avoir un fessier digne de celui de Kim Kardashian.

Rappelons que Kim Zolciak-Biermann, âgée de 38 ans, est mariée au footballeur Kroy Biermann, qui a adopté ses deux filles nées de précédentes relations, Brielle (19 ans) et Ariana (15 ans, fruit de son premier mariage avec Daniel Toce). Vedette du petit écran, elle participé à l'émission Dancing With The Stars et a aussi lancé sa propre ligne de produits dérivés.