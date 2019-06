Koh-Lanta 2019 : Clo clashée et comparée à Clémentine, son attitude en cause

A l'issue d'un vote très serré, c'est finalement Maud qui a été sacrée grande gagnante de la dernière édition de l'émission Koh-Lanta, devant seulement 3,6 millions de téléspectateurs. Lesquels ont été nombreux à réagir sur Twitter pour se plaindre du comportement de... Clo.

En effet, à la course d'orientation - épreuve permettant d'accéder aux poteaux - il ne restait en lice que Maud, Clo, Steeve, Aurélien et Cindy. Maud a été la première à trouver sa balise. Si elle s'est dirigée directement vers la bonne direction pour trouver son poignard, elle a très vite été rejointe sur place par Clo. Laquelle s'est alors mise à surveiller chacun de ses gestes. Gênée par la présence de sa concurrente, la sympathique belge s'est alors mise à douter d'avoir retenu la bonne couleur et est repartie à la table d'orientation. Pendant ce temps, Clo a pris la décision de ne pas chercher la balise mais de "coller au cul" de Maud dès que celle-ci serait de retour ! Un comportement anti fair-play qui a été lourdement sanctionné.

Sur Twitter, la jeune femme qui a fait son coming out sur le plateau de Denis Brogniart, n'a pas été épargnée. "Je vais suivre les 2 finalistes jusque dans les studios de TF1 à Paris je me mettrais derrière eux et je récupérerais le chèque quand Denis le tendra au vainqueur" ; "Depuis le début du jeu on s'est battu pour trouver la nouvelle Clémentine alors qu'elle était là tout ce temps" ou encore ""Clo est sûrement en mode surveillance avec un tuba dans l'eau et dès que qql tombe elle sera sur le poteau", peut-on lire.

Clo, qui comme ses camarades a repris du poil de la bête, a déclaré sur le plateau : "Je suis super heureuse d'avoir pu réaliser l'un de mes plus grands rêves, j'ai beaucoup gagné en confiance en moi grâce à cette aventure qui est vraiment hors du commun. Il ne me reste plus qu'une chose à accomplir dans ma vie maintenant Denis... c'est de trouver la femme de ma vie."