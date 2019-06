Koh-Lanta 2019 - Les candidats méconnaissables : les avant/après bluffants

Vendredi 21 juin, tous les candidats de Koh-Lanta 2019 étaient réunis à Paris pour enfin connaître l'identité du gagnant de Koh-Lanta 2019 qui n'est autre que Maud.

Victor, Émilie, Béatrice, Sophie, Brice, Mohamed, Carinne, Xavier, Maxime, Aliséa, Alexandre, Angélique, Nicolas, Chloé, Frédéric, Cyril et les finalistes ont bien sûr tous répondu présents à cette soirée présidée, comme toujours, par l'incontournable Denis Brogniart. Nos aventuriers si peu soignés dans l'émission ont ainsi été chouchoutés pour ce passage en direct à la télévision, sur la première chaîne d'Europe. Les tenues chic pour ces messieurs, les robes de cocktails et les maquillages soignés pour ces mesdames étaient donc de mise.

Parmi les changements les plus marquants, on a pu constater qu'Angélique était devenue brune, qu'Emilie était passée du roux au blond et que Carinne – très lookée avec ses grosses lunettes – et Cindy ont opté pour des extensions.

Les finalistes Aurélien, Maud, Cindy, Clo, Steeve étaient bien sûr les rois de la soirée. Si Maud, Aurélien et Clo n'ont pas opéré un changement de look extraordinaire durant cette finale très suivie sur la Une – le public les a redécouvert dans des looks assez classiques –, Cindy, qui est enceinte et qui va prochainement se marier, est apparue quant à elle très fraîche et colorée avec sa légère robe florale et sa coupe soignée.



Et il y a ceux qui n'ont pas vraiment changé comme Cyril, Victor, Steeve, Alexandre, Frédéric ou Nicolas qui ne s'est pas défait de ses cheveux longs.

