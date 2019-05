Mohamed (Koh-Lanta), son coup de sang contre Cyril : les vraies raisons révélées

Dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), le ton est monté vendredi 24 mai 2019. Mohamed n'a pas eu son courrier et en a voulu à Cyril. L'aventurier strasbourgeois d'ordinaire très calme a laissé éclater sa colère... et il en a payé le prix fort puisqu'il a été éliminé du jeu à l'issue du conseil. Pour Télé Star, cet entrepreneur de 38 ans explique les vraies raisons de son comportement.

Si, face caméra, Mohamed explique que sa femme Julie et leurs deux enfants Yanis (5 ans) et Anissa (2 ans) lui manquent, il n'y avait pas que cela. En réalité, il a dû faire face à un terrible événement peu avant son départ pour les îles Fidji. "J'ai perdu mon ami d'enfance qui était aussi mon associé dans un salon de coiffure dans des circonstances tragiques quelques semaines avant de partir dans Koh-Lanta. Sa femme Natacha était enceinte de 7 mois au moment du drame et elle m'avait promis de m'écrire pour m'envoyer une photo du bébé qui devait naître pendant mon aventure, confie Mohamed. Ça m'a démoli de ne pas pouvoir l'avoir."

Un détail qui change tout pour lui. Si ce n'est pas montré à l'écran, Mohamed s'était confié en larmes à ses camarades à propos de ce drame. Il estime alors que Cyril n'a pas pris sa peine en considération. Du moins pas à la hauteur de ses espérances...

Depuis, le bébé est né, c'est un petit garçon prénommé Sao. Mais Mohamed reste encore meurtri par la disparition soudaine de son ami : "Après le tournage, j'ai beaucoup parlé à la psychologue de l'émission qui m'a beaucoup aidé à dépasser ce choc." D'ailleurs, s'il avait remporté les 100 000 euros promis au vainqueur, il en aurait donné une partie à l'épouse du défunt. Une autre partie aurait été reversée à sa mère qu'il aide à vivre "en lui payant son loyer et ses courses".