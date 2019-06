Koh-Lanta 2019, la finale : Clo fait son coming-out en direct !

Vendredi 21 juin 2019, les téléspectateurs de TF1 ont pu assister à la grande finale de Koh-Lanta : la guerre des chefs sur TF1.

Quelques instants avant la victoire de la sympathique Maud et avant l'annonce du futur mariage de Cindy – actuellement enceinte de son premier enfant avec son compagnon Thomas –, c'est une autre candidate qui a attiré l'attention. En effet, Clo a décidé de faire son coming out en direct à la télévision devant des millions de Français à l'occasion de cette finale. Un geste fort.

C'est alors que l'animateur Denis Brogniart lui avait tendu le micro pour savoir ce que Koh-Lanta avait apporté dans sa vie que Clo, éliminée lors de la course d'orientation - et très critiquée pour son attitude sur Twitter - a indiqué : "Je suis super heureuse d'avoir pu réaliser l'un de mes plus grands rêves, j'ai beaucoup gagné en confiance en moi grâce à cette aventure qui est vraiment hors du commun." Puis, avec le sourire, elle a poursuivi : "Il ne me reste plus qu'une chose à accomplir dans ma vie maintenant Denis... c'est de trouver la femme de ma vie."

Sous les applaudissement du public, Denis Brogniart a aussitôt souhaité "beaucoup de bonheur" à l'aventurière et Cyril, ouvertement homosexuel, a donné une accolade à sa camarade qui venait de franchir publiquement un cap important dans sa vie. Nul doute que Cyril, qui a malheureusement eu affaire à des commentaires déplacés de la part de haters, sera un soutien pour l'ex-candidate.

Récemment interrogé par Purepeople.com, il avait expliqué qu'il lui arrivait de répondre à certains haters sur les réseaux sociaux : "Je voulais leur dire ce que j'en pensais, les confronter à leurs dires. Beaucoup se sont excusés. Ce sont des enfants, ils sont des hologrammes, des images qui parlent. C'est du vent finalement."

