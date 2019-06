Cindy (Koh-Lanta) enceinte : son astuce pour s'habiller avec son ventre arrondi

La première grossesse de Cindy lui cause quelques soucis. Enceinte de son chéri Thomas, la candidate de Koh-Lanta 2019 se confie souvent à ceux qui la suivent sur Instagram, à propos des petits tracas d'une femme enceinte (nausées, prise de poids, douleurs, fatigue,...).

Le vendredi 14 juin 2019, la future maman a dévoilé son baby bump de 5 mois à ses 58 000 followers. Dans l'une de ses stories, la jeune femme a soulevé délicatement sa chemise pour dévoiler son joli ventre arrondi. De plus en plus imposant, il lui cause néanmoins quelques problèmes dont le fait de ne plus pouvoir fermer ses pantalons. Cindy a commenté : "Quand tu ne peux plus fermer tes jeans".

Mais la finaliste de Koh-Lanta 2019 a de la ressource et l'a d'ailleurs prouvé dans le jeu d'aventure de TF1. Elle a ainsi dévoilé son astuce pour enfin réussir à fermer ses pantalons. Un petit fil bleu relie les deux pans de son jean en toute simplicité (et en toute discrétion !). "Système D : Elle a des ressources la blonde", s'est-elle félicitée. La future maman n'est, semble-t-il, pas encore décidée à porter des vêtements de grossesse...