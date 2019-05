Koh-Lanta 2019 : Mohamed éliminé et amaigri, "ma fille ne m'a pas reconnu"

Koh-Lanta est l'aventure d'une vie. Après avoir passé trente jours aux îles Fidji, Mohamed, éliminé lors du dernier épisode de La Guerre des chefs diffusé vendredi 24 mai 2019 sur TF1, est un autre homme. Physiquement, il a beaucoup changé – et notamment maigri – et il a même changé ses habitudes alimentaires comme il le confie auprès de Purepeople.com.

À son retour à Strasbourg, où il habite avec sa femme Julie et leurs deux enfants, Mohamed a été pris d'émotion. Retrouver ses proches a été intense, d'autant que sa fille de 2 ans ne l'a pas reconnu ! "J'avais de la barbe, j'avais maigri et j'étais tout bronzé. Elle n'a pas voulu venir vers moi, elle ne me reconnaissait pas. Ça a pris quelques heures, voire une journée, avant qu'elle ne s'approche de moi...", raconte l'aventurier. Heureusement, il a pu se consoler en voyant son aîné de 4 ans "collé à [sa] jambe" pendant des jours.

Il faut dire que Mohamed a complètement fondu dans Koh-Lanta : "J'ai perdu quasiment 14 kilos, c'est énorme. J'ai depuis repris quelques kilos. Mais je me suis lancé un nouveau défi en rentrant, le marathon de Paris. J'ai profité de ma grosse perte de poids pour préparer mon corps." En participant au jeu d'aventure, l'entrepreneur pesait 95 kilos. Aujourd'hui, sa balance affiche 90 kilos. Un poids qu'il essaye de garder en se stabilisant.

Les trente jours d'aventure ont changé son rapport à la nourriture. Désormais, Mohamed peut "manger trois, quatre jours d'affilée le même plat". Plus encore, il est anti-gaspillage : "J'ai un restaurant et je suis au garde-à-vous en cuisine à surveiller si on ne fait pas de gaspillage, je ne supporte plus ça. Tout le monde ne mange pas à sa faim, l'aventure m'a permis d'en prendre conscience." En conclusion, "Koh-Lanta a changé pas mal de choses" dans la vie de Mohamed.

