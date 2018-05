Koh-Lanta All Stars : Clémence grande gagnante ? Les internautes ont tranché !

Pascal, Javier, Jérémy et Clémence sont les quatre finalistes de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1). Dès 21h ce vendredi 25 mai 2018, les téléspectateurs pourront suivre la grande finale du programme et découvrir le nom du vainqueur à l'issue de la course d'orientation puis de la mythique épreuve des poteaux. Mais, quoi qu'il en soit, les internautes ont déjà tranché !

D'après les résultats de notre sondage publié sur la page Twitter de Purepeople.com, la grande gagnante de cette édition All Stars de Koh-Lanta n'est autre que... Clémence ! L'aventurière arrive en tête avec pas moins de 58% des votes à l'heure où nous publions cet article. Juste derrière, Jérémy suit avec un score de 31%. Enfin, Pascal (9%) et Javier (2%) sont à la ramasse.

Pour information, plus de 200 personnes ont répondu à ce sondage qui n'est en rien significatif. Rappelons en effet que les téléspectateurs n'interviennent aucunement dans le choix du gagnant de Koh-Lanta. Comme chaque année, ce sont les membres du jury final qui départageront les deux finalistes.

Ainsi, c'est à Clémentine, Candice, Dylan, Yassin, Alban, Cassandre, Nathalie et les deux derniers éliminés que revient le soin de désigner le grand gagnant de cette saison.