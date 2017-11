Koh-Lanta All Stars : Denis Brogniart prend du bon temps sur le tournage !

Alors que Koh-Lanta Fidji est actuellement diffusée sur TF1, Denis Brogniart est déjà de retour aux Fidji pour le tournage de l'édition All Stars. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il sait allier travail et plaisir.

L'homme de 50 ans n'est en effet pas à plaindre puisque son bureau est situé sur des plages de rêve, au milieu des cocotiers. Ainsi partage-t-il régulièrement des photos de son quotidien sur son compte Twitter et n'hésite-t-il pas à débuter les légendes de ses clichés par ce bout de phrase : "Plaisir des yeux..."

Denis Brogniart le veinard a même récemment rencontré un poulain d'un jour, né dans un petit village fidjien au cours du week-end. Il a aussi passé du bon temps avec des locaux et lu un magazine sur la plage. Et comme c'étaient les vacances scolaires, l'animateur de TF1 a même profité de ce lieu paradisiaque avec son fils - il est le père de quatre enfants Dimitri (né en 2000), Lili et Violette (2005) et Blanche (née en 2006), tous nés de son mariage avec Hortense.

Très heureux de travailler dans ces conditions, Denis Brogniart n'a ensuite pas hésité à narguer ses followers. En légende une fois de plus d'une photo de rêve, il a écrit : "Pendant que vous regardez #KohLanta moi je commence ma journée au bureau... ! Enfin presque ici aux Fidji où c'est déjà samedi matin. Bises."

Ah la la, sacré Denis !