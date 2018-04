Koh-Lanta All Stars : "Stratégie, trahison, mensonge..." Ce qui s'est passé en off

Le dernier épisode de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) diffusé vendredi 20 avril a été explosif ! Clémentine a remporté son duel contre Raphaële, Ludovic a été éliminé lors des Ambassadeurs, Jérémy a rejoint l'île de l'Exil et Nathalie a réglé ses comptes avec ses camarades durant le conseil. Sur Instagram, comme chaque semaine, Pascal débriefe ces séquences... et en profite pour révéler ce qu'il s'est passé en off.

Pour rappel, chez les Rouges, c'est Yassin qui a été désigné comme ambassadeur et, chez les Jaunes, c'est Dylan. Si Pascal et Clémence semblaient sereins chez les Wakaï, Alban a eu peur pour sa place. Il faut dire que Dylan avait des raisons de lui en vouloir et de l'éliminer : Alban avait voté contre lui pendant le dernier conseil. Face caméra, l'aventurier semble très préoccupé par la situation, mais tout n'a pu être diffusé.

Sur Instagram, Pascal révèle que, face à cette angoisse, les Jaunes ont proposé à Alban de prendre la place de Dylan, ce qu'il a refusé. "Il a peur que les ambassadeurs soient différents et pense que, cette année, les deux ambassadeurs devront choisir un joueur de chaque équipe afin de s'affronter dans une épreuve. Alban, inquiet, me réveille dans la nuit hors caméras pour que je parle à Dylan en lui demandant au cas où d'envoyer Clémence au combat si combat il devait y avoir, raconte Pascal. Au réveil, j'en parle à Dylan et nous tombons d'accord tous les deux : hors de question d'envoyer une femme et encore moins Clémence."

Finalement, la demande d'Alban agace plus qu'autre chose. "Je demande à Dylan de ne pas aller à la boule et de ne pas se sacrifier pour nous et de donner Alban", poursuit Pascal. Finalement, aux Ambassadeurs, Yassin et Dylan tombent d'accord pour éliminer Ludovic. Un "bon choix stratégique de Yassin car cela fait un jaune en moins". En bref, pour Pascal, il s'agit là d'un "vrai Koh-Lanta" avec "stratégie, trahison et mensonge" !